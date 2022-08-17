«Окрутить султана Хюррем бы не дала»: Нур Феттахоглу в мини-бикини под «хищную кошечку» щегольнула формами на яхте

Нур Феттахоглу позировала на элитной яхте, щеголяя в мини-бикини под «хищную кошечку». Поверх леопардового купальника актриса из турецкого сериала «Великолепный век» накинула тонкий, летящий на морском бризе халатик, прикрыв соблазнительные изгибы бедер, на талии невесомое одеяние в мелкую дырочку Нур стянула пояском, чтобы полы халатика случайно не разошлись, показав слишком много тела.
Поговаривают, что актриса разошлась со своим мужем Левентом Везироглу. Так, сохранить брак им не удалось даже ради общей дочери Элисы Гюзин. С мужем Нур расходилась еще до рождения малышки. Но потом пара помирилась, и у них появилась дочка. Вот только этот союз крепким не назовешь. Получив развод, актриса всю себя посвятила дочке.
Нур Феттахоглу в купальнике на яхте. Фото: личный архив
Отдыхая на яхте, Нур Феттахоглу покрасовалась в купальнике, который идеально подчеркнул ее стройные формы. Актриса совсем не изменилась с момента съемок в сериале «Великолепный век». Поклонники уверены, что такая Махидевран султан затмила бы славянскую фаворитку падишаха Хюррем, не оставив ей никакого шанса завлечь султана Сулеймана.
«Окрутить султана Хюррем бы не дала», «Хюррем бы в завидках билась, ревнуя султана», «Она что, молодильные яблочки ест?», «Весенняя роза султана Сулеймана», «Даже не постарела», стали писать фолловеры.