«Окрутить султана Хюррем бы не дала»: Нур Феттахоглу в мини-бикини под «хищную кошечку» щегольнула формами на яхте

Нур Феттахоглу позировала на элитной яхте, щеголяя в мини-бикини под «хищную кошечку». Поверх леопардового купальника актриса из турецкого сериала «Великолепный век» накинула тонкий, летящий на морском бризе халатик, прикрыв соблазнительные изгибы бедер, на талии невесомое одеяние в мелкую дырочку Нур стянула пояском, чтобы полы халатика случайно не разошлись, показав слишком много тела.

Поговаривают, что актриса разошлась со своим мужем Левентом Везироглу. Так, сохранить брак им не удалось даже ради общей дочери Элисы Гюзин. С мужем Нур расходилась еще до рождения малышки. Но потом пара помирилась, и у них появилась дочка. Вот только этот союз крепким не назовешь. Получив развод, актриса всю себя посвятила дочке.