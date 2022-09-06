Округлилась: повернувшись упругим тылом, Валя Карнавал показала, каких успехов добилась в спортзале

Блогер и певица Валя Карнавал не так давно ответила «да» на самое важное предложение в жизни. И теперь усиленно готовится блистать точеными формами в свадебном платье. Для этого красотка отправилась в тренажерный зал.

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Ежедневно Карнавал устраивает себе целый тренировочный комплекс. Особое внимание – ягодицам. Звезда уже достигла неплохого результата и решила щегольнуть упругими формами, засняв свою тренировку на видео. Стоя спиной в камере, артистка продемонстрировала округлости во всей красе.