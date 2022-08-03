Округлилась и надела кольцо: Голубкина в монокини спровоцировала слухи о тайной свадьбе

Мария Голубкина относится к тем звездам, которые не стесняются своей натуральной внешности. Мало того, она убеждена, что скоро тренд на «накаченность» в разных местах пройдет, и люди вновь оценят естественность.

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Поэтому 48-летняя артистка никогда не прячет своих мимических морщин за фильтрами, часто появляется на публике без макияжа и укладки. Да и фигуру не старается завуалировать фотошопом в социальных сетях.

В личном блоге она без стеснения показала свои округлившиеся формы в купальнике монокини, запечатлевшись в примерочной. Пользователи Сети тут же предположили, что Голубкина беременна.

Предположение фолловеры закрепили еще одним наблюдением — на безымянном пальце артистки правой руки поблескивало колечко. Неужели состоялась тайная свадьба?