Округлилась: беременная Юлия Ефременкова оголила подросший животик в пижаме с леопардовым принтом

Бывшая участница «Дома-2», успевшая немного поработать ведущей проекта, Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой.
Не так давно она рассекретила беременность, уточнив, что с ней такое случилось впервые в ее тридцать пять лет.
Идет уже шестой месяц беременности, и Юлия Ефременкова предъявляет на камеру свои меняющиеся день ото дня формы.
Судя по всему, Юлии Ефременковой нравится показывать подросший животик поклонникам.
На этот раз она предстала облаченной в шелковую пижаму с леопардовым принтом. Рубашку она завязала узлом, оголив животик.
Беременная Юлия Ефременкова. Фото: соцсети
Напомним, Юлия Ефременкова ждет ребенка от своего избранника, экс-участника проекта Мондезира. Для каждого из влюбленных будущий малыш станет первенцем. Пол младенца пара пока не сообщила.
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