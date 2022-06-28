Округлилась: беременная Юлия Ефременкова оголила подросший животик в пижаме с леопардовым принтом

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова обожает выставлять свои формы на обозрение.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2», успевшая немного поработать ведущей проекта, Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой.

Не так давно она рассекретила беременность, уточнив, что с ней такое случилось впервые в ее тридцать пять лет.

Идет уже шестой месяц беременности, и Юлия Ефременкова предъявляет на камеру свои меняющиеся день ото дня формы.

Судя по всему, Юлии Ефременковой нравится показывать подросший животик поклонникам.

На этот раз она предстала облаченной в шелковую пижаму с леопардовым принтом. Рубашку она завязала узлом, оголив животик.

Беременная Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Напомним, Юлия Ефременкова ждет ребенка от своего избранника, экс-участника проекта Мондезира. Для каждого из влюбленных будущий малыш станет первенцем. Пол младенца пара пока не сообщила.

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