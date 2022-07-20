Округлилась: Алсу заподозрили в беременности

Более 16 лет назад певица Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Ему она родила троих детей – двух дочек Сафину и Микеллу и сына Рафаэля.

Накануне фанаты заподозрили артистку в четвертой беременности. Хотя она поспешила заверить, что это все лишь располневшая фигура. Алсу запечатлелась в модном бутике, где примерила свободного кроя платье.