Округлилась: Алсу заподозрили в беременности

Певица показала интригующие кадры в соцсети.
Алсу

Алсу. Фото: соцсети

Более 16 лет назад певица Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Ему она родила троих детей – двух дочек Сафину и Микеллу и сына Рафаэля.

Накануне фанаты заподозрили артистку в четвертой беременности. Хотя она поспешила заверить, что это все лишь располневшая фигура. Алсу запечатлелась в модном бутике, где примерила свободного кроя платье.

Алсу. Фото: соцсети

«Вот такие сарафаны вообще обожаю, они абсолютно безразмерные. В них можно много кушать и никакого живота не видно», - сказала Алсу и погладила рукой живот.

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Напомним, Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. Звезда родила сына, которого назвали Мир. Малыш появился на свет в Канаде.

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