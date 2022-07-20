Округлилась: Алсу заподозрили в беременности

Более 16 лет назад певица Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Ему она родила троих детей – двух дочек Сафину и Микеллу и сына Рафаэля.
Накануне фанаты заподозрили артистку в четвертой беременности. Хотя она поспешила заверить, что это все лишь располневшая фигура. Алсу запечатлелась в модном бутике, где примерила свободного кроя платье.
Алсу. Фото: соцсети
«Вот такие сарафаны вообще обожаю, они абсолютно безразмерные. В них можно много кушать и никакого живота не видно», - сказала Алсу и погладила рукой живот.
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Напомним, Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. Звезда родила сына, которого назвали Мир. Малыш появился на свет в Канаде.