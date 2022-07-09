Окна из лиственницы и огромная гардеробная: Рудковская похвасталась дизайнерским ремонтом в своем особняке

Яна не скрывает, что много денег тратит на шопинг. Она поклонница люксовых брендов. Также у нее дома много предметов искусства. Покупка сумок Louis Vuitton.

Она считает лучшим вложением. На этот раз блондинка предпочла похвастаться новым дизайнерским ремонтом. Рудковская прошлась по огромной гардеробной. Ее вещи, сумки и обувь занимают три комнаты.

Из гардеробной можно попасть в просторную спальню, где стоит кровать king size. Там все сделано в светлых тонах, на полу лежат белые ковры. Яна похвасталась стеклянными дверями и окнами в 4 метра в длину.