Окна из лиственницы и огромная гардеробная: Рудковская похвасталась дизайнерским ремонтом в своем особняке

Яна Рудковская много лет продюсирует Диму Билана и Юлианну Караулову. Она является светской львицей и дружит со многими селебрити.
Не так давно блондинка побывала в гостях у Филиппа Киркорова. Однако у нее тоже роскошный особняк, в котором Яна живет с мужем Евгением Плющенко и сыновьями.
Яна не скрывает, что много денег тратит на шопинг. Она поклонница люксовых брендов. Также у нее дома много предметов искусства. Покупка сумок Louis Vuitton.
Она считает лучшим вложением. На этот раз блондинка предпочла похвастаться новым дизайнерским ремонтом. Рудковская прошлась по огромной гардеробной. Ее вещи, сумки и обувь занимают три комнаты.
Из гардеробной можно попасть в просторную спальню, где стоит кровать king size. Там все сделано в светлых тонах, на полу лежат белые ковры. Яна похвасталась стеклянными дверями и окнами в 4 метра в длину.
«Продолжаю знакомить с новыми пространствами нашего дома после ремонта . Хотите увидеть мою новую гардеробную?
И чудо – окна в нашей спальне из лиственницы, огромных размеров почти 7 метров в ширину и 4 метра в высоту, которые позволят сохранить тепло и не смотря на такой большой размер в нашей комнате всегда тепло и комфортно», – написала звезда.
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Поклонники пришли в восторг. Многие ей адресовали восхищенные отзывы. «Очень красиво! И какой объем сразу с окнами в пол», «Шикарный гардероб и окна», «Обожаю такую серую цветовую гамму, у меня тоже эти оттенки», — стали писать подписчики.