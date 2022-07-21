«Оклад был 19 тысяч рублей»: Морозов объяснил, почему его уволили из театра «Шалом»

«Меня из еврейского театра «Шалом» уволили месяц назад. Попросили уволиться. Там худруком был Александр Семенович Левенбук. Наш один из мэтров, столпов советской эстрады. Он сказал, чтобы я играл в театре.

Я попросил хорошую пьесу, главную роль и хороший гонорар. Про гонорар, конечно, пошутил, потому что он еврей. Пошутили, посмеялись и разошлись. Через год он перезвонил и позвал. Я попал в театр «Шалом», где для на меня ставили спектакль «Размороженный».