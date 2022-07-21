«Оклад был 19 тысяч рублей»: Морозов объяснил, почему его уволили из театра «Шалом»

Шоумен Александр Морозов в проекте «Откройте, Давид!» рассказал, почему был уволен из театра «Шалом».
«Меня из еврейского театра «Шалом» уволили месяц назад. Попросили уволиться. Там худруком был Александр Семенович Левенбук. Наш один из мэтров, столпов советской эстрады. Он сказал, чтобы я играл в театре.
Я попросил хорошую пьесу, главную роль и хороший гонорар. Про гонорар, конечно, пошутил, потому что он еврей. Пошутили, посмеялись и разошлись. Через год он перезвонил и позвал. Я попал в театр «Шалом», где для на меня ставили спектакль «Размороженный».
Как заметил Морозов, не так давно из театра убрали Левенбука.
«Пришел новый худрук, вызвал меня к себе. Худрук сказал: «Ты не ездишь на репетиции». Это правда. Спектакли с моим участием не репертуарные. Ставку я занимаю. Он взял молодого актера. Там мой оклад был всего 19 тысяч рублей», - заявил Морозов.
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Напомним, что Александр Морозов - российский артист эстрады, юморист, клоун, телеведущий, актер. В этом году ему исполнилось 49 лет.