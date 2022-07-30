Охрана на концерте Галкина в Анталье поступила со зрителями бесчеловечно

Концерт Максима Галкина в турецкой Анталье посетили сотни русскоговорящих зрителей. Кроме шуток юмориста им особенно запомнилось «приветствие» от охранников на входе в зал: стражи порядка отбирали воду у приходящих, и это несмотря на изнуряющую жару.
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«Пришли на концерт в +38 °C, а на входе забирали бутылки с водой», — пожаловалась зрительница в соцсетях.
Девушка также обратила внимание, что муж Аллы Пугачевой попросил зал не снимать выступление на камеру. Для закрепления результата он дважды повторил свою просьбу.
Отметим, что на этом же концерте Максима Галкина одну из женщин не пустили зал. Дама заранее подготовилась к перфомансу, принеся с собой тухлые яйца, но ее плану помешали охранники.
Источник: СтарХит.