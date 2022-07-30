Охрана на концерте Галкина в Анталье поступила со зрителями бесчеловечно

Концерт Максима Галкина в турецкой Анталье посетили сотни русскоговорящих зрителей. Кроме шуток юмориста им особенно запомнилось «приветствие» от охранников на входе в зал: стражи порядка отбирали воду у приходящих, и это несмотря на изнуряющую жару.

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«Пришли на концерт в +38 °C, а на входе забирали бутылки с водой», — пожаловалась зрительница в соцсетях.

Девушка также обратила внимание, что муж Аллы Пугачевой попросил зал не снимать выступление на камеру. Для закрепления результата он дважды повторил свою просьбу.