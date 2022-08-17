Охота за головами: как криминальные авторитеты хотели расправиться с солистами «Ласкового мая»

Так, 28 марта 1989 года солист Андрей Гуров вышел на улицу в Киеве. Рядом остановилась черная «Волга». Его посадили в машину. Он думал, что приехали организаторы концерта.

«Ребята подошли, посмеялись. Сказали ехать с ними. А у меня скоро концерт», — рассказывал Андрей Гуров.

Вскоре похитители Гурова позвонили Андрею Разину. Потребовали 20 тысяч рублей. В случае отказа пообещали прислать голову подростка. Продюсер в свою очередь позвонил криминальному авторитету Отари Квантришвили, который крышевал группу и получал за это 20 процентов от билетной выручки. Тот первым самолетом прилетел в Киев. Через два часа Гурова отпустили. Вечером два трупа похитителей нашли в лесу. Дело было закрыто.

Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. В какое-то время по стране одновременно гастролировало 67 музыкальных коллективов.