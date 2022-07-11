Охлобыстин о сбежавших звездах: «Никому, кроме России, их творчество не сдалось»

По его мнению, за границей они никому не нужны.
Иван Охлобыстин. Фото: Global Look Press

Иван Охлобыстин. Фото: Global Look Press

Актер Иван Охлобыстин резко высказался о сбежавших из России звездах. По его мнению, эти люди на Западе никому не нужны.

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«Никому, кроме России, их творчество не сдалось, потому что большая часть художественного произведения, созданного русским художником, только подразумевается и может быть понята в полной мере только русским», — сказал актер.

Кроме того, артист подчеркнул, что за последнее время успел поругаться с некоторыми коллегами по цеху из-за сложившейся ситуации.

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