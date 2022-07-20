Охлобыстин назвал российскую интеллигенцию «эскортниками»

Популярный российский актер Иван Охлобыстин нелицеприятно высказался в адрес людей, считающих себя российской интеллигенцией. По его словам, у этих людей нет твердой позиции в отношении своей страны.

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