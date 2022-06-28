«Охаиваешь. Ненавидишь. Какое ты имеешь право?»: Николаев обратился к Галкину

Мэтр отечественного телевидения Юрий Николаев в интервью на канале «Антонимы» прокомментировал поведение Максима Галкина, который не только переехал в Израиль, но и прошелся критикой по соотечественникам.

Юрий Николаев заметил, что юморист и его жена Алла Пугачева могут жить где угодно, это не решать ни ему, ни кому-либо еще. Но вот ругать тех, кто обеспечивал ему популярность, позволял зарабатывать хорошие деньги на телевидении и концертах, он считает недостойным.

«Работа на телевидении, мы не обсуждаем гонорары, как и зарплата, зашкаливала. И огромное количество денег он заработал здесь. В стране, которую охаиваешь. Если не ненавидишь, то хотя бы презираешь. Какое ты имеешь право это делать? Это для меня неприемлемо», — сказал Николаев.

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