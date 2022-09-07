«Ох, снова без белья»: Бузова в кроп-топе и эффектной юбке с разрезом блеснула формами в престижном ресторане

Ольга Бузова является бывшей ведущей «Дома-2». Однако теперь она ведет новые проекты и регулярно дает концерты. Телеведущая в свои 36 лет продолжает искать любовь. При этом она давно сама себя обеспечивает и ждет дня, когда въедет в свою роскошную квартиру в Москве. А недавно после съемок звезда уехала в отпуск.
Примечательно, что Ольга приехала в Турцию. Она остановилась в роскошном отеле в Анталии. Певица теперь каждый день нежится у бассейна или красуется в бикини на пляже. Вечерами она предпочитает наряжаться и отправляться в ресторане. Накануне телеведущая даже побила посуду прямо после трапезы.
А вот 7 сентября Бузова выбрала особенно смелый наряд. Она покрасовалась в алом кроп-топе и черной струящейся юбке с откровенным разрезом. Мерцающие босоножки и миниатюрная сумка дополнили вечерний аутфит. Артистка едва прикрыла свои прелести. Поклонники заметили, что она отказалась от нижнего белья.
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Сама телеведущая похвасталась, что отправилась в один из топовых ресторанов в Турции. Шеф-повар вручил ей букет алых роз. Артистка лакомилась тартаром, салатами и мясом, которое приготовили на ее глазах.
Поклонники заметили, что Ольга сразила турецких мужчин. Ее наряд привлек внимание. «Конечно, разоделась так», «Оля, зачем ты так их смущаешь», «А белье опять не носишь? Соскучилась по приключениям», — стали писать подписчики.