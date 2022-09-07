«Ох, снова без белья»: Бузова в кроп-топе и эффектной юбке с разрезом блеснула формами в престижном ресторане

А вот 7 сентября Бузова выбрала особенно смелый наряд. Она покрасовалась в алом кроп-топе и черной струящейся юбке с откровенным разрезом. Мерцающие босоножки и миниатюрная сумка дополнили вечерний аутфит. Артистка едва прикрыла свои прелести. Поклонники заметили, что она отказалась от нижнего белья.

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