«Ох, слов нет! Скромность пропала»: Клава Кока в огненных лосинах повиляла «аппетитками» на камеру

На этот раз Кока вернулась в Москву и решила покрасоваться на репетиции. В зале она стала игриво танцевать, облачившись в лосины с огненным принтом кроп-топе. Певица подчеркнула свои формы. Она стала вилять округлыми бедрами на камеру. Клава предпочла прикрыть свой живот. Звезда привлекла внимание фанатов.

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