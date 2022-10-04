«Ох, слов нет! Скромность пропала»: Клава Кока в огненных лосинах повиляла «аппетитками» на камеру

Клава Кока уже длительное время строит карьеру в шоу-бизнесе. Она скрывает, что ее называют «золотая антилопа» Black Star. Певица выпустила множество хитов. Она пела в дуэте с Александром Реввой. У артистки появились миллионы поклонников. Она старается удивлять их творчеством и своим внешним видом.
В последнее время Клава регулярно гастролирует. На сцене она предстает в платьях со стразами или в ярких костюмах. Певица не скрывает, что любит подчеркивать свои достоинства. После съемок для мужских журналов она стала более раскрепощенной.
На этот раз Кока вернулась в Москву и решила покрасоваться на репетиции. В зале она стала игриво танцевать, облачившись в лосины с огненным принтом кроп-топе. Певица подчеркнула свои формы. Она стала вилять округлыми бедрами на камеру. Клава предпочла прикрыть свой живот. Звезда привлекла внимание фанатов.
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Поклонники осыпали комплиментами блондинку. Многие отметили, что сражены тем, как она выглядит. «Ну что за девочка-огонек», «Выглядишь просто бесподобна», «Какие изгибы фигуры», «Аппетитные бедра», «Смотришься роскошно», «Ох, лосины — пожар», «Не могу не восхититься», «Ох, слов нет! Скромность пропала», — стали писать подписчики.