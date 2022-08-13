«Ох, хороша»: любовница Тимати сверкнула макси-бюстом в шоколадном лифе

Новую возлюбленную Тимати Валентину Иванову частенько приглашают поучаствовать в фотосессиях. Обычно 19-летняя модель позирует в купальниках или нижнем белье.

На своей станице в соцсети девушка поделилась кадрами с недавней съемки. На них Валентина покрасовалась в джинсовых мини-шортах и шоколадном лифе, выгодно подчеркивающем ее точеную фигуру с пышной грудью.