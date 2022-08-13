«Ох, хороша»: любовница Тимати сверкнула макси-бюстом в шоколадном лифе

Валентина Иванова показала идеальную фигуру.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Новую возлюбленную Тимати Валентину Иванову частенько приглашают поучаствовать в фотосессиях. Обычно 19-летняя модель позирует в купальниках или нижнем белье.

На своей станице в соцсети девушка поделилась кадрами с недавней съемки. На них Валентина покрасовалась в джинсовых мини-шортах и шоколадном лифе, выгодно подчеркивающем ее точеную фигуру с пышной грудью.

 

Валентина Иванова. Фото: соцсети

Пользователи засыпали избранницу рэпера комплиментами.

«Горяча и опасна»; «Огненная крошка»; «Где Тимати их находит? Роскошная девушка»; «Очень напоминает Ирину Шейк»; «Ох, хороша! Фигура зачетная»; «Загар потрясающий», — написали  они.

Напомним, Тимати закрутил роман с Ивановой полгода назад. До этого рэпер встречался с 19-летней моделью-блондинкой Сашей Дони.

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