«Ох, хороша»: любовница Тимати сверкнула макси-бюстом в шоколадном лифе

Новую возлюбленную Тимати Валентину Иванову частенько приглашают поучаствовать в фотосессиях. Обычно 19-летняя модель позирует в купальниках или нижнем белье.
На своей станице в соцсети девушка поделилась кадрами с недавней съемки. На них Валентина покрасовалась в джинсовых мини-шортах и шоколадном лифе, выгодно подчеркивающем ее точеную фигуру с пышной грудью.
Валентина Иванова. Фото: соцсети
Пользователи засыпали избранницу рэпера комплиментами.
«Горяча и опасна»; «Огненная крошка»; «Где Тимати их находит? Роскошная девушка»; «Очень напоминает Ирину Шейк»; «Ох, хороша! Фигура зачетная»; «Загар потрясающий», — написали они.
Напомним, Тимати закрутил роман с Ивановой полгода назад. До этого рэпер встречался с 19-летней моделью-блондинкой Сашей Дони.