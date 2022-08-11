«Ох, какая»: Седокова подразнила макси-бюстом в купальнике с вырезом до пупка

Певица расслабилась на пляже.
Анна Седокова. Фото: соцсети

Анна Седокова. Фото: соцсети

Анна Седокова проводит большую часть времени в Майами. Певица успевает и работать, и наслаждаться солнечной погодой Флориды, и радовать поклонников в соцсетях пляжным контентом.

На очередном видео Анна позировала в ярко-голубом купальнике с бахромой и экстремально глубоким вырезом. Она расслабилась на шезлонге, надев светлую шляпу и взяв в руки бокал с напитком.

Пользователи засыпали экс-солистку «ВИА Гры» комплиментами.

«Ох, какая красотка»; «Роскошная женщина»; «Загар потрясный»; «Очень соблазнительная»; «Мужчины на пляже головы свернули, наверное»; «Просто пушка»; «Нереально хороша», — высказались они.

Напомним, Седокова перебралась за границу вместе с детьми и мужем Янисом Тиммой. В США 29-летний латвийский баскетболист подписал контракт на выступления в Лиге развития НБА. 

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