«Ох, какая»: Седокова подразнила макси-бюстом в купальнике с вырезом до пупка

Анна Седокова проводит большую часть времени в Майами. Певица успевает и работать, и наслаждаться солнечной погодой Флориды, и радовать поклонников в соцсетях пляжным контентом.

На очередном видео Анна позировала в ярко-голубом купальнике с бахромой и экстремально глубоким вырезом. Она расслабилась на шезлонге, надев светлую шляпу и взяв в руки бокал с напитком.