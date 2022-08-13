Ох, какая: молодая жена Цекало с трудом вместила наливную грудь в крохотный топ

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин любит откровенные наряды. Так, для очередной прогулки 31-летняя художница выбрала крошечный молочный топ, едва прикрывающий ее пышную грудь.
Она распустила длинные волосы и дополнила образ удобной джинсовой рубашкой.
«Суббота», — лаконично написала Дарина, опубликовав селфи в соцсети.
Дарина Эрвин. Фото: соцсети
Напомним, Цекало и Эрвин счастливы в браке с 2019 года. Ради красавицы-брюнетки 61-летний продюсер развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой и перебрался в США.
По слухам, Александру пришлось выплатить экс-супруге кругленькую сумму за то, чтобы она отказалась от его фамилии, и ее носила только его молодая жена.