«Ох, какая»: любовница Тимати подразнила идеальной фигурой в полупрозрачном белье

Новая возлюбленная Тимати, Валентина Иванова, является весьма востребованной моделью. Особенно часто девушка, которую прозвали «копией Ирины Шейк», участвует в съемках нижнего белья.
Сегодня красотка поделилась в соцсети бекстейджем с недавней фотосессии. В ролике Валентина позировала у зеркала, надев телесные чулки и полупрозрачный салатовый комплект из мелкой сетки.
Пользователи засыпали модель комплиментами.
«Роскошная фигура»; «Ох, какая»; «Очень красивая и естественная»; «Просто глаз не оторвать»; «Повезло Тимати! Где он находит таких красоток?»; «Потрясные формы», — высказались они.
Напомним, Тимати встречается с Ивановой несколько месяцев. Рэпер дал понять, что у него серьезные отношения, появившись с девушкой на светском мероприятии и познакомив с мамой Симоной Юнусовой.
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