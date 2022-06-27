«Ох, какая»: любовница Тимати подразнила идеальной фигурой в полупрозрачном белье

Новая возлюбленная Тимати, Валентина Иванова, является весьма востребованной моделью. Особенно часто девушка, которую прозвали «копией Ирины Шейк», участвует в съемках нижнего белья.

Сегодня красотка поделилась в соцсети бекстейджем с недавней фотосессии. В ролике Валентина позировала у зеркала, надев телесные чулки и полупрозрачный салатовый комплект из мелкой сетки.

Пользователи засыпали модель комплиментами.