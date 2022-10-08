Ох, какая! Красотка-любовница Тимати выпятила сочную грудь в одном лифе

Новая возлюбленная Тимати Валентина Иванова частенько привлекает внимание к своей персоне провокационными снимками и видео. На своей странице в соцсети девятнадцатилетняя избранница рэпера опубликовала очередной горячий контент.

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Девушка позировала в одном лифе из черного кружева и джинсах. Она покрутилась перед камерой, показав стройную талию, идеальный пресс и пышный бюст.