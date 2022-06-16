«Ох, какая красота»: Подольская вслед за Нюшей блеснула фигурой в модном купальнике, который стройнит

Наталья Подольская является одной из самых известных отечественных певиц. Она не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым - младшим.
За последние десять лет их отношения стали более крепкими, а также у пары родились дети: Артемий и Иван. Несмотря на то, что артистка регулярно выступает и ездит на съемки, свободное время она посвящает наследникам.
Недавно Наталья жарила дома мясо на гриле, гуляла с малышами и делилась кадрами с фотосессий. А накануне певица прилетела в Турцию. Ближайшие дни она проведет время с младшим сыном на курорте. Артистка теперь делится пляжными фото. После вторых родов она быстро пришла в форму, но признавалась, что живот ее проблемная зона.
Поэтому артистка выбрала купальник, который стройнит. Бикини с высокой посадкой на шнуровке скрыли ее живот. Также Подольская предпочла романтичный цветочный принт. А ее лук дополняла яркая панамка.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что недавно в подобном купальнике щегольнула певица Нюша, которая тоже стала мамой во второй раз.
«Я обожаю путешествия! Это очень важная часть моей жизни! Буквально живу ими. Когда заканчивается одно уже мечтаю о следующем! С появлением детей 90% поездок конечно с ними. Мы открываем новые страны, новые отели, видим красоту вокруг, ищем развлечения, сравниваем!» — поделилась звезда.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы красивая», «Отличного вам с Ваней отдых», «Ножки точеные», «Очень стройная», «Какая красота», «Ох, вы богиня», «Просто нет слов», «Ох, какая красота», «Шикарный купальник», «Выглядите бесподобно», «Классная фигурка», — стали писать подписчики.
Нюша. Фото: соцсети звезды
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