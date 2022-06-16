«Ох, какая красота»: Подольская вслед за Нюшей блеснула фигурой в модном купальнике, который стройнит

Наталья Подольская является одной из самых известных отечественных певиц. Она не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым - младшим.

За последние десять лет их отношения стали более крепкими, а также у пары родились дети: Артемий и Иван. Несмотря на то, что артистка регулярно выступает и ездит на съемки, свободное время она посвящает наследникам.