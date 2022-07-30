«Ох, какая»: Бузова выставила пышные ягодицы в коралловых стрингах

Ольга Бузова с шиком отдыхает в Сочи. Один из дней отпуска поющая ведущая отвела морской прогулке. Она прокатилась на роскошной яхте, надев бикини кораллового цвета с плавками-стрингами.

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Звезда небрежно распустила длинные волосы, набросила на плечи прозрачную накидку и эффектно прошагала по борту судна, демонстрируя точеную фигуру.

«Уж лучше быть грешным, чем грешным слыть! Спасибо за яхту! Планируем тур по морям», — написала Ольга в соцсети.