«Ох, какая»: Бузова выставила пышные ягодицы в коралловых стрингах

Ольга Бузова с шиком отдыхает в Сочи. Один из дней отпуска поющая ведущая отвела морской прогулке. Она прокатилась на роскошной яхте, надев бикини кораллового цвета с плавками-стрингами.
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Звезда небрежно распустила длинные волосы, набросила на плечи прозрачную накидку и эффектно прошагала по борту судна, демонстрируя точеную фигуру.
«Уж лучше быть грешным, чем грешным слыть! Спасибо за яхту! Планируем тур по морям», — написала Ольга в соцсети.
Пользователи пришли в восторг от ролика.
«Ох, какая красотка»; «Приятно видеть тебя счастливой»; «Такая куколка»; «Этой фигурой грех не похвастаться»; «Забей на хейтеров. Ты шикарна»; «Потрясающе выглядишь», — высказались они.