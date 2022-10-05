«Ох, еще и прозрачное белье торчит»: Клава Кока в пикантном топе с разрезом засветила грудь во всей красе

На этот раз Клава начала утро со съемок. Она решила похвастаться очередным образом. Если на днях певица отметилась в платье-бюстье со шлейфом, то теперь она выбрала более пикантный лук. Блондинка примерила топ с разрезом, оголив свою грудь.

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