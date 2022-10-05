«Ох, еще и прозрачное белье торчит»: Клава Кока в пикантном топе с разрезом засветила грудь во всей красе

Клава Кока является известной исполнительницей. Уже больше пяти лет она выступает на сцене. Артистка подписала контракт с крупным лейблом, выпустила несколько хитов и стала ездить с гастролями. Блондинка признается, что хочет встретить любовь. Она зачастую облачается в наряды, в которых ее сложно не заметить.
На этот раз Клава начала утро со съемок. Она решила похвастаться очередным образом. Если на днях певица отметилась в платье-бюстье со шлейфом, то теперь она выбрала более пикантный лук. Блондинка примерила топ с разрезом, оголив свою грудь.
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Кока также надела брюки карго, которы в тренде в этом сезоне. Она не скрыла прозрачные трусы, которые торчали из-под брюк. Певица обнажила свой живот. Она покрасовалась у зеркала. Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка.
«Ого, какая крашиха», «Это что-то бесподобное», «Какое декольте», «Ох, еще и прозрачное белье торчит», «Ну тут все сошлось», «Выглядишь так дерзко!», «О, е! Как ты», «Барышня, а вас грудь убежала», «ну белье тут прям топчик или это колготки натянула до ушей?» — стали писать подписчики.