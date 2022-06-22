«Оказывается, дрался в линзах»: Эдгард Запашный вспомнил бой с Пьером Нарциссом

22 июня Пьер Нарцисс планировал выйти на боксерский ринг с Николаем Лукинским. Певец считался одним из самых сильных представителей в шоу-бизнесе, кто умел серьезно драться.

Однако узнал о том, что страдает сердечной недостаточность, лег в больницу, где скончался за день до объявленной битвы.

Эдгард Запашный рассказал Teleprogramma.pro, что они с Пьером были первопроходцами в шоу-битвах, 15 лет назад приняв участие в проекте «Король ринга». Выходца из «Фабрики звезд» побаивались многие.

«В своем первом бою Пьер чуть не вбил в ринг Валдиса Пельша, и я знал, что попасть под его удар мне нельзя. А вот чего я точно не знал и узнал это только в третьем раунде, что Пьер, оказывается, дрался в линзах, и я увидел это во время боя, когда выбил ему линзу из левого глаза (я остановил бой в третьем раунде)», — написал также Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.