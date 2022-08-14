Украинская певица Ирина Билык крайне агрессивно настроена в отношении граждан нашей страны. На одном из концертом в США она попросила подняться на сцену маму Наташи Королевой Людмилу Порывай.
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«Оказался г…м»: что на самом деле мать Наташи Королевой думает о Тарзане
Глядя ей в глаза, артистка заявила:
«Моя очаровательная, ваш зять оказался говном?»
Теща Тарзана не стала заступаться за мужа своей дочери и громко рассмеялась, утвердительно качая головой.
Людмила Порывай, напомним, много лет вела шоу на Первом канале вместе со своей дочкой Наташей Королевой. В марте этого года женщина уехала в Майами, где на данный момент и живет.