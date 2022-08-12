«Оказалась никому ненужной»: критик Соседов объяснил положение покинувшей страну Пугачевой

Алла Пугачева все-таки собирает чемоданы, чтобы вернуться в Россию. Спустя почти полгода артистка собирается появиться в Москве, которую покинула на фоне громких мировых событий.

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Многие раскритиковали ее за бегство и не хотят, чтобы она здесь появлялась. Музыкальный критик Сергей Соседов констатировал, что в России певицу, карьера которой закончилась давно, никто не ждет с распростертыми объятиями.