Огромная капуста, пышные стебли с огурцами: Марина Юдашкина похвасталась своим огородом и первым урожаем

Валентин Юдашкин давно прославился на всю страну. Он создает наряды, которые носят многие звезды от Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова до Ларисы Долиной.
Примечательно, что недавно он презентовал новую коллекцию одежды. Рядом с ним всегда находится его верная спутница и жена Марина Юдашкина.
В последнее время пара часто выходит в свет. Валентин посещает театр и порой оказывается на праздниках у друзей. Его супруга демонстрирует женственные и стильные образы. Но она также любит готовить и следить за порядком дома. На этот раз светская львица решила похвастаться своим огородом.
Марина запечатлелась среди разросшейся капусты, а также у теплиц с помидорами и огурцами. Она уже может собрать первый урожай.
Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды
«Как вам мой урожай?!» – спросила звезда.
Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что марина прекрасная хозяйка. К слову, недавно Татьяна Навка показала грядки с клубникой.
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«Ну вы большая молодец», «В этом году капуста растет шикарно! А у вас особенно!», «Вот это урожай!», «Отличный огород», «Ой, как много у вас!», «Марина! Какая красота! Вы умная женщина!», «Восхищаете», — прокомментировали пост подписчики.