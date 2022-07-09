Огромная капуста, пышные стебли с огурцами: Марина Юдашкина похвасталась своим огородом и первым урожаем

Жена знаменитого кутюрье успевает не только посещать светские рауты, но и выращивать свои овощи и зелень.
Марина и Валентин Юдашкины

Марина и Валентин Юдашкины. Фото: соцсети звезды

Валентин Юдашкин давно прославился на всю страну. Он создает наряды, которые носят многие звезды от Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова до Ларисы Долиной.

Примечательно, что недавно он презентовал новую коллекцию одежды. Рядом с ним всегда находится его верная спутница и жена Марина Юдашкина. 

В последнее время пара часто выходит в свет. Валентин посещает театр и порой оказывается на праздниках у друзей. Его супруга демонстрирует женственные и стильные образы. Но она также любит готовить и следить за порядком дома. На этот раз светская львица решила похвастаться своим огородом. 

Марина запечатлелась среди разросшейся капусты, а также у теплиц с помидорами и огурцами. Она уже может собрать первый урожай.

Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды

«Как вам мой урожай?!» – спросила звезда.

Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что марина прекрасная хозяйка. К слову, недавно Татьяна Навка показала грядки с клубникой. 

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«Ну вы большая молодец», «В этом году капуста растет шикарно! А у вас особенно!», «Вот это урожай!», «Отличный огород», «Ой, как много у вас!», «Марина! Какая красота! Вы умная женщина!», «Восхищаете», — прокомментировали пост подписчики.

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