Огромная капуста, грядки с огурцами: Марина Юдашкина похвасталась своим огородом и первым урожаем

Валентин Юдашкин давно прославился на всю страну. Он создает наряды, которые носят многие звезды от Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова до Ларисы Долиной.

Примечательно, что недавно он презентовал новую коллекцию одежды. Рядом с ним всегда находится его верная спутница и жена Марина Юдашкина.