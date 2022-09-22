«Огради себя и новую семью»: Миро посоветовала Прилучному не общаться с Муцениеце

Лена Миро дала советы Павлу Прилучному. Актриса рекомендовала актеру как можно меньше общаться со своей бывшей супругой Агатой Муцениеце.

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По мнению блогерши, актриса хочет рассорить экс-мужа с его новой избранницей Зепюр Брутян.