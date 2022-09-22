«Огради себя и новую семью»: Миро посоветовала Прилучному не общаться с Муцениеце

Лена Миро дала советы Павлу Прилучному. Актриса рекомендовала актеру как можно меньше общаться со своей бывшей супругой Агатой Муцениеце.
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По мнению блогерши, актриса хочет рассорить экс-мужа с его новой избранницей Зепюр Брутян.
«Огради себя и свою новую семью от Агаты. Она сейчас попытается дружить с тобой и твоей женой с единственной целью: вас развести. Игнорируй ее. Ее поведение должно тебя настораживать», — заявила Миро.
Напомним, Прилучный десять лет прожил в браке с Агатой Муцениеце. В 2020 году звезды расстались. Недавно актер женился во второй раз. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян.
По материалам сайта lena-miro.ru