Огонь и вода: 67-летняя Ирина Хакамада в купальнике застыла на краю водопада Виктория в Замбии

В прошлом известный политик, а ныне писательница и коуч Ирина Хакамада путешествует по Южной Африке.

В микроблоге она поделилась снимком, от которого захватывает дух. 67-летняя Ирина Муцуовна в купальнике застыла на краю водопада Виктория в Замбии на высоте 120 метров.

Страхуют бесстрашного коуча специальные канаты. Но экстрим это не отменяет. Вместе со стройной подтянутой фигурой Ирина Хакамада продемонстрировала и свое бесстрашие перед водной стихией.