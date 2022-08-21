Огонь и вода: 67-летняя Ирина Хакамада в купальнике застыла на краю водопада Виктория в Замбии

В прошлом известный политик, а ныне писательница и коуч Ирина Хакамада путешествует по Южной Африке.
В микроблоге она поделилась снимком, от которого захватывает дух. 67-летняя Ирина Муцуовна в купальнике застыла на краю водопада Виктория в Замбии на высоте 120 метров.
Страхуют бесстрашного коуча специальные канаты. Но экстрим это не отменяет. Вместе со стройной подтянутой фигурой Ирина Хакамада продемонстрировала и свое бесстрашие перед водной стихией.
«Полежать в водопаде Виктория», - подписала снимок Ирина Хакамада.
Ирина Хакамада в купальнике. Фото: соцсети
«Небеса… Там же страшно, наверное, лежать! Круто!», «Вау! Невероятные фото на краю водопада», «Огонь, Ирина. Огонь и вода! Потрясающе», «Как всегда, восхитительно! Ну вот откуда столько энергии!», - отреагировали поклонники Ирины Хакамады на фото.
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