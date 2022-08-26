«Ого, какая»: Рудова блеснула прелестями в крошечном платье из латекса

Наталья Рудова поделилась с поклонниками в соцсети бекстейджем с одной из съемок. В ролике актриса позировала, надев соблазнительное короткое платье с корсетом из черного латекса.

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Звезда небрежно распустила волосы и дополнила образ прозрачными перчатками.

Пользователи Сети пришли в полный восторг от образа Натальи.

«Как похорошела»; «Роковая женщина»; «Ох, какая горячая»; «Вот это фигурка. Загляденье»; «Грудь заметно увеличилась. Роскошная красотка»; «Такие наряды тебе очень идут», — написали они.