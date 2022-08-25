Ого, как смело! Елизавета Туктамышева топлес позировала для селфи

25-летняя звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева вновь привлекла к себе повышенное внимание поклонников. Красавица поделилась селфи, для которого позировала топлес. Смелое фото фигуристка опубликовала в соцсетях.

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Снимок без макияжа и одежды вызвал у поклонников бурю эмоций. Туктамышева нечасто балует фолловеров такими кадрами, предпочитая публиковать фото или видео своих тренировок и выступлений. Недавние исключения в виде снимков в бикини, сделанных во время сборов во Франции, лишь подтверждали правило.