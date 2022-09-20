«Оформлена инвалидность»: Женя Огурцова рассказала о болезни годовалой дочери

Женя Огурцова стала мамой во второй раз год назад, но только сейчас призналась, что у ее дочки Евы выявили серьезные проблемы со здоровьем.

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Экс-солистка «Ранеток» не раскрыла диагноз наследницы, но сообщила, что у девочки «оформлена инвалидность до 18 лет».