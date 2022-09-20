«Оформлена инвалидность»: Женя Огурцова рассказала о болезни годовалой дочери

Экс-солистка «Ранеток» решилась на откровение.
Женя Огурцова. Фото: Global Look Press

Женя Огурцова. Фото: Global Look Press

Женя Огурцова стала мамой во второй раз год назад, но только сейчас призналась, что у ее дочки Евы выявили серьезные проблемы со здоровьем. 

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Экс-солистка «Ранеток» не раскрыла диагноз наследницы, но сообщила, что у девочки «оформлена инвалидность до 18 лет». 

«Ты родилась и началось: жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности», — поделилась певица.

Женя отметила, что сейчас Ева чувствует себя хорошо. Более того, малышка растет очень спокойной, ее не мучают даже колики.

«Не плакала толком. Качала на ручках под сериальчики», — рассказала Огурцова.

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