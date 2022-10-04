«Оформлен с нарушениями»: вскрылась правда о замке Пугачевой и Галкина*

На днях Алла Пугачева и Максим Галкин* выставили на продажу свой шикарный особняк-замок, находящийся в подмосковной деревне Грязь. Коттедж пара оценила в один миллиард рублей.
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По мнению Романа Худякова, супруги завысили цену за недвижимость, поскольку она была построена с нарушениями.
«В кадастре она оформлена с нарушениями, и все в нашем кругу, артистов, концертных директоров, об этом знают», — написал экс-депутат в соцсети, сославшись на потенциального покупателя замка.
Политик отметил, что Примадонна привыкла жить на широкую ногу и давно научилась «хитроумно обходить законы».
«Мне кто-то расскажет: как можно оформить в собственность такой замок в деревне, который закрывает людям солнце, по закону? Где тот чиновник, который подписывал разрешительные документы?» — возмутился Худяков.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.