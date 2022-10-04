«Оформлен с нарушениями»: вскрылась правда о замке Пугачевой и Галкина*

На днях Алла Пугачева и Максим Галкин* выставили на продажу свой шикарный особняк-замок, находящийся в подмосковной деревне Грязь. Коттедж пара оценила в один миллиард рублей.

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По мнению Романа Худякова, супруги завысили цену за недвижимость, поскольку она была построена с нарушениями.