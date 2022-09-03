«Официально уезжаем в Ригу»: Агата Муцениеце забрала детей и покинула Россию

Актриса Агата Муцениеце сообщила подписчикам своего микроблога, что приняла решение покинуть страну. Бывшая жена Павла Прилучного спустя неделю после его громкой армянской свадьбы на молодой актрисе Зепюр Брутян забрала детей и уехала из России.

«Ну что, друзья, теперь мы официально уезжаем в Ригу», - заявила Муцениеце. И подчеркнула: «Пару дней в Риге побудем, потом в Москву».

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То есть первые осенние выходные Муцениеце решила провести на родине – Агата родилась в Латвии, здесь получила образование. Оказавшись в отчем доме, актриса даже полистала свой альбом, показав, какой была в школьные годы и на заре модельной и актерской карьеры. А после этого вместе с детьми они отправились гулять по улицам столицы.