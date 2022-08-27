Официально! Павел Прилучный впервые признался, почему на самом деле женился на Зепюр Брутян

Павел Прилучный в интервью Надежде Стрелец впервые официально прокомментировал свои отношения с армянской актрисой Зепюр Брутян.

«Мне сейчас не надо ничего менять в своей манере поведения. Мы друг друга очень хорошо понимаем, у нас одинаковая ментальность, жизненные ценности», - заявил Павел.

Прилучный также добавил, что первая его свадьба была тихой и спокойной, то во второй раз он решил разгуляться.

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