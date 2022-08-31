«Официально отстал, неофициально присосался»: директор Шатунова – о Разине

На протяжении нескольких лет ныне покойный Юрий Шатунов и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин судились за авторство песен. Незадолго до смерти артист выиграл суд. А 23 июня Шатунова не стало.

Его директор Аркадий Кудряшов заявил, что «Ласковый май» - это два человека: Сергей Кузнецов и Юрий Шатунов».