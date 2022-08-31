«Официально отстал, неофициально присосался»: директор Шатунова – о Разине

Разин и Шатунов судились за авторство песен.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

На протяжении нескольких лет ныне покойный Юрий Шатунов и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин судились за авторство песен. Незадолго до смерти артист выиграл суд. А 23 июня Шатунова не стало.

Его директор Аркадий Кудряшов заявил, что «Ласковый май» - это два человека: Сергей Кузнецов и Юрий Шатунов».

«На данный момент Разин официально отстал. Суды по правам на песни он все продул. Неофициально присосался, троллит семью. Но суды предстоят дальше еще, я думаю», — сказал Аркадий Кудряшов NEWS.ru.

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Напомним, ранее стало известно, что все права на хиты «Ласкового мая» перейдут сыну Шатунова Дэннису.

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

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