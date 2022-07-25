Официально: «Евровидение» в 2023 пройдет в Великобритании

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году будет проведено в Великобритании.
Ранее планировалась, что песенное состязание с участием вокалистов из разных стран Европы примет Украина. Поскольку именно ее представители одержали победу на конкурсе «Евровидение», который проходил в мае этого года в Италии. Власти Украины тогда с восторгом отреагировали на идею провести «Евровидение» на территории этой страны.
Но в силу происходящих в мире событий организаторы конкурса отказались от своих первоначальных планов.
Стало известно, что принято окончательное решение о том, что «Евровидение» в 2023 примет Великобритания.
В пресс-релизе, распространенном организаторами конкурса, говорится, что Украина сразу пройдет в финал «Евровидения» в следующем году. Организацией конкурса займется BBC.
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В каком именно городе Великобритании состоится состязание, пока не известно. Сбор заявок от британских городов на проведение мероприятия начнется на этой неделе.