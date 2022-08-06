«Офицерам Вермахта тоже нравились такие шутники»: Шахназаров оценил юрмальский концерт Галкина

Максим Галкин дал концерт в Юрмале, куда месяц назад переехал из Израиля с женой Аллой Пугачевой и восьмилетними детьми. Перед латышами шоумен начал шутить на латышском языке, отчего сорвал бурю оваций. Но все-таки вскоре перешел на родной русский.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Посмотрев отрывки с юрмальского выступления, журналист Михаил Шахназаров пришел в разочарование. И представил, что бы было с творчеством Галкина во времена нацизма.