«Офицерам Вермахта тоже нравились такие шутники»: Шахназаров оценил юрмальский концерт Галкина

Максим Галкин дал концерт в Юрмале, куда месяц назад переехал из Израиля с женой Аллой Пугачевой и восьмилетними детьми. Перед латышами шоумен начал шутить на латышском языке, отчего сорвал бурю оваций. Но все-таки вскоре перешел на родной русский.
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Посмотрев отрывки с юрмальского выступления, журналист Михаил Шахназаров пришел в разочарование. И представил, что бы было с творчеством Галкина во времена нацизма.
«Наверняка, офицерам Вермахта тоже нравились такие шутники. Зрители в форме снисходительно посмеивались, хлопали, а могли и отблагодарить. Сделать презент в виде шоколадки, а если повезет, то и настоящую губную гармошку вручить. Мда... жалкое зрелище», - написал публицист у себя в микроблоге.