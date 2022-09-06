«Одутловатость лица сошла, верхняя губа стала толще»: как Ирина Пинчук выглядела на «Доме-2» и какой стала

Ирина Пинчук полюбилась поклонникам «Дома-2» своей миловидной внешностью. В отличие от многих других участниц телестройки, эта девушка особо не изменилась. Похоже, что ботокс, филлеры, пластика — это совсем не ее история. Хотя кое-какие изменения фанаты все-таки заметили.

На телестройку Ирина Пинчук пришла в далеком 2016 году. Тогда ей был всего 21 год. Брюнетка не скрывала, что ищет для себя достойного мужчину.

В итоге Ира смогла построить серьезные отношения с Араем Чобаняном. Правда, завязались они уже после того, как оба покинули телестройку. В июле первенцу пары, сыну Давиду, исполнился год.

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