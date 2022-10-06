«Одутловата, глазки маленькие, волосики реденькие»: Миро оценила Шишкову

Лена Миро частенько высмеивает знаменитостей. На этот раз под горячую руку акулы пера попала Алена Шишкова.
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Блогерша оценила фото, на котором модель появилась без фильтров и фотошопа.
«Да, немного одутловата. Да, глазки маленькие. Волосики реденькие. Зато типаж хороший, чем-то напоминает саму Катю Лель», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.
При этом Миро не стала сильно критиковать Шишкову. Она отметила, что Алена неплохо выглядит по сравнению с другими знаменитостями, которые нигде не появляются без толстого слоя грима.
«Не такая уж Алена и страшненькая. Годы идут, все не молодеют, а Шишковой почти уже 30! Это в 18 можно проснуться и даже не умываться. А в 30 мы не всегда готовы, чтобы нас фотографировали», — подытожила блогерша.
Алена Шишкова. Фото: соцсети