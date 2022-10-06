«Одутловата, глазки маленькие, волосики реденькие»: Миро оценила Шишкову

При этом Миро не стала сильно критиковать Шишкову. Она отметила, что Алена неплохо выглядит по сравнению с другими знаменитостями, которые нигде не появляются без толстого слоя грима.

«Не такая уж Алена и страшненькая. Годы идут, все не молодеют, а Шишковой почти уже 30! Это в 18 можно проснуться и даже не умываться. А в 30 мы не всегда готовы, чтобы нас фотографировали», — подытожила блогерша.