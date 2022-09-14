Одному — шесть, другому — три: Анастасия Дашко из «Дома-2» показала подросших сыновей-блондинов

Экс-участница реалити-шоу Анастасия Дашко запечатлелась с Климом и Лукой на отдыхе в Анапе.
Анастасия Дашко

Анастасия Дашко. Фото: соцсети

Одна из самых ярких бывших участниц «Дома-2» — Анастасия Дашко — решила вновь познакомиться со своей аудиторией в соцсети, которая неуклонно растет.

Анастасия Дашко представила новым поклонникам двух своих сыновей, в которых видит смысл своей жизни.

Вместе с наследниками звезда реалити-шоу отдыхает в Анапе. Именно в курортном городе на берегу Черного моря Анастасия Дашко и сделала снимок с подросшими наследниками, которым и поделилась в микроблоге.

Анастасия Дашко с сыновьями. Фото: соцсети

«Я — Анастасия Дашко, да, да, та самая Настя, которая была на «Доме-2» практически четыре года. Я замужем, мама двух замечательных шалунов, мальчиков Клима и Луки, им 6 и 3 года. Скоро мне будет 39 лет. Я обожаю жизнь», — написала под снимком Анастасия Дашко.

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Напомним, после участия в проекте Анастасия Дашко угодила в колонию по обвинению в мошенничестве. 

После выхода на свободу она вышла замуж за любимого человека, который ждал ее возвращения из мест заключения.

Сейчас Анастасия Дашко чувствует себя абсолютно счастливой женщиной, влюбленной в свою жизнь.

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