Одному — шесть, другому — три: Анастасия Дашко из «Дома-2» показала подросших сыновей-блондинов

Одна из самых ярких бывших участниц «Дома-2» — Анастасия Дашко — решила вновь познакомиться со своей аудиторией в соцсети, которая неуклонно растет.
Анастасия Дашко представила новым поклонникам двух своих сыновей, в которых видит смысл своей жизни.
Вместе с наследниками звезда реалити-шоу отдыхает в Анапе. Именно в курортном городе на берегу Черного моря Анастасия Дашко и сделала снимок с подросшими наследниками, которым и поделилась в микроблоге.
Анастасия Дашко с сыновьями. Фото: соцсети
«Я — Анастасия Дашко, да, да, та самая Настя, которая была на «Доме-2» практически четыре года. Я замужем, мама двух замечательных шалунов, мальчиков Клима и Луки, им 6 и 3 года. Скоро мне будет 39 лет. Я обожаю жизнь», — написала под снимком Анастасия Дашко.
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Напомним, после участия в проекте Анастасия Дашко угодила в колонию по обвинению в мошенничестве.
После выхода на свободу она вышла замуж за любимого человека, который ждал ее возвращения из мест заключения.
Сейчас Анастасия Дашко чувствует себя абсолютно счастливой женщиной, влюбленной в свою жизнь.