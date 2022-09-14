Одному — шесть, другому — три: Анастасия Дашко из «Дома-2» показала подросших сыновей-блондинов

Напомним, после участия в проекте Анастасия Дашко угодила в колонию по обвинению в мошенничестве.

После выхода на свободу она вышла замуж за любимого человека, который ждал ее возвращения из мест заключения.

Сейчас Анастасия Дашко чувствует себя абсолютно счастливой женщиной, влюбленной в свою жизнь.