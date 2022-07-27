«Одно лицо!»: Стоцкая показала крупным планом детей, похожих на Киркорова

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Стоцкая заявляла, что у нее не было личных отношений с поп-королем. А слухи о романе с Киркоровым она называет дичью.