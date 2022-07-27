«Одно лицо!»: Стоцкая показала крупным планом детей, похожих на Киркорова

Анастасия Стоцкая с детьми улетела в Турцию. На побережье Эгейского моря семья поселилась в фешенебельном отеле и наслаждается курортным отдыхом.
«Отлично отдыхаем в Турции. Купаемся в Эгейском море, загораем на солнышке, наслаждаемся прекрасной природой и общением с друзьями», — написала Стоцкая.
Анастасия Стоцкая с детьми. Фото: соцсети
В своей соцсети артистка делится кадрами. На одном из них она показала детей — сына Сашу и дочь Веру — крупным планом. Фанаты, которые и ранее считали, что сын и дочка певицы очень похожи на Филиппа Киркорова, в очередной раз не смогли сдержать эмоций.
«Одно лицо! Надо же, как похожи!» — писали пользователи Сети.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Стоцкая заявляла, что у нее не было личных отношений с поп-королем. А слухи о романе с Киркоровым она называет дичью.