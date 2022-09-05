Одно лицо с отцом: как сегодня выглядит подросший сын Юрия Шатунова

Директор музыканта Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в соцсетях разместил редкий снимок подросшего сына звезды Дэнниса. Наследнику исполнилось 16 лет.
«Дэннису Шатунову 16 лет. Наилучшие пожелания и поздравления. Семейное фото из архива. Январь 2022 года».
Юрий Шатунов с сыном. Фото: соцсети
Надо отметить, что Дэннис с годами стал очень похож на своего отца. Тот же взгляд и даже улыбка.
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Напомним, что Шатунову на момент смерти было 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.