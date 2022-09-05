Одно лицо с отцом: как сегодня выглядит подросший сын Юрия Шатунова

Надо отметить, что Дэннис с годами стал очень похож на своего отца. Тот же взгляд и даже улыбка.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Шатунову на момент смерти было 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.