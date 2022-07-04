«Одно лицо»: экс-жена Лепса предстала с дочкой – своей копией

Бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова уже несколько месяцев отдыхает в жарких странах. Она не раскрывает места своей дислокации, но не исключено, что это Пхукет, где у музыканта в собственности имеется вилла.

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После защиты диплома на бакалавриате МГИМО (специальность «Международная журналистика») компанию Анне Шаплыковой составила ее и Григория Лепса дочь Ева». Ко мне прилетела моя Снежная Королева», — отчиталась перед фолловерами экс-супруга артиста.

Родственницы запечатлелись вместе для соцсетей, удивив публику своим сходством. После похудения Анна действительно стала выглядеть, как вчерашняя студентка.