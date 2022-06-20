Одна — в струящемся шелке, другая — в наряде Барби! Алсу в платье-сорочке провела уикенд с женой Мартиросяна

Певица Алсу уже давно дружит с женой резидента «Камеди Клаб» Гарика Мартиросяна. Обе — частые гости звездных раутов. Жанна Левина-Мартиросян также очень привязана к своей подруге — скромная с виду поп-дива в компании жены комика может позволить себе показать свое чувство юмора.

В своем микроблоге Алсу поделилась свежим фото с Мартиросян, проведя с подругой уикенд. Поклонники тут же обратили внимание на то, какой элегантный образ выбрала поп-дива. Жена бизнесмена Яна Абрамова примерила жемчужное платье-сорочку из струящегося шелка. Изюминкой образа певицы стали бежевый жакет и лоферы в тон.

А вот жена юмориста Гарика Мартиросяна оделась в стиле Барби — во все розовое. Она щегольнула в юбке-гофре, удлиненном жакете с мужского плеча и атласной блузе.

К летним аутфитам селебрити стоит присмотреться и модницам. Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев расхваливал Алсу за то, что та соблюдает золотое правило — между одеждой и телом всегда должно оставаться пространство.