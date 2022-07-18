«Одна сплошная плоскость»: исхудавшая Ковальчук потрясла своим видом в купальнике

Юлия Ковальчук в свои 39 лет сохранила стройность 18-летней девушки. Хрупкая певица гордится своей фигурой и не скрывает, что прилагает немало усилий для того, чтобы поддерживать свою форму.

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Поклонники частенько засыпают свою любимицу комплиментами, неизменно восхищаясь ее модельными данными.

Однако в тот раз, когда звезда решила похвастаться фото в купальнике, Ковальчук неожиданно нарвалась на критику. Некоторым подписчикам показалось, что Юлия слишком похудела и рекомендовали ей поправиться.

«Одна сплошная плоскость», «Ребра торчат», «Килограммов пять в определенных местах прибавить не помешало бы», «Юля, слишком увлеклась диетой! Мужчины на кости не бросаются!» — написали пользователи Сети.

Впрочем, многим почитателям Юлии Ковальчук фигура певицы вполне пришлась по вкусу.