«Одна плоскость популярности»: Запашный сравнил Шатунова и Киркорова

Как отметил Запашный, многие фанаты искренне переживают из-за смерти кумира. При этом он заметил, что, безусловно, есть люди, у которых несколько другие цели. Обобщать и кого-то клеймить в данном случае нельзя, сообщает woman.ru.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.