«Одна грудь осталась»: похудевшая Пынзарь шокировала фигурой в бикини

Дарья Пынзарь живет на две страны. Одну часть времени звезда «Дома-2» проводит в Турции, а другую — в России. Сейчас блогерша с мужем и детьми находится за границей и наслаждается теплой погодой.
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На своей странице в соцсети блондинка поделилась очередным пляжным снимком. На фото Дарья позировала в лимонном бикини с цветочным принтом. Она присела на песок у воды и томно прикрыла глаза.
Дарья Пынзарь. Фото: соцсети
Многие поклонники отметили, что Пынзарь заметно похудела. Некоторые даже посчитали, что звезде стоит поправиться.
«Ничего себе, какая тощая стала»; «Как палочка»; «Одна грудь осталась уже. Даша, остановись»; «Надеюсь, это фотошоп. А то так и до анорексии недалеко», — написали они.