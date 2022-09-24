«Одна грудь осталась»: похудевшая Пынзарь шокировала фигурой в бикини

Звезда позировала на пляже.
Дарья Пынзарь. Фото: соцсети

Дарья Пынзарь. Фото: соцсети

Дарья Пынзарь живет на две страны. Одну часть времени звезда «Дома-2» проводит в Турции, а другую — в России. Сейчас блогерша с мужем и детьми находится за границей и наслаждается теплой погодой. 

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На своей странице в соцсети блондинка поделилась очередным пляжным снимком. На фото Дарья позировала в лимонном бикини с цветочным принтом. Она присела на песок у воды и томно прикрыла глаза.

Дарья Пынзарь. Фото: соцсети

Многие поклонники отметили, что Пынзарь заметно похудела. Некоторые даже посчитали, что звезде стоит поправиться.

«Ничего себе, какая тощая стала»; «Как палочка»; «Одна грудь осталась уже. Даша, остановись»; «Надеюсь, это фотошоп. А то так и до анорексии недалеко», — написали они.

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