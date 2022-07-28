«Одинокая женщина, бьющаяся в пароксизмах климакса в леопардовых латах»: Солнцев — о танце Долиной

Как отметил Солнцев, он всегда относился к подобным звездам с иронией — как к пенсионной ватаге. Он их откровенно презирает.

«На видео — одинокая женщина, бьющаяся в пароксизмах климакса в леопардовых латах. Нелепая, корявая и взывающая только к одному — оголтелой ржаке над собой. Аминь», — заявил Рустам Солнцев.

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Напомним, что 66-летняя Лариса Долина красиво станцевала «в стиле Ольги Бузовой». Ее танец получил широкое обсуждение в прессе.