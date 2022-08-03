Одиночество, брак трещит по швам: о личной жизни Собчак рассказала известный блогер

Ксения Собчак выставила в соцсети неожиданное фото, ведущая показала себя в купальнике, визуально увеличив грудь при помощи известной хитрости блогеров — собрав бюст с двух сторон при помощи рук.

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Известный блогер Лена Миро в ЖЖ сразу поставила звезде свой диагноз: «Обычно катализатором демонстрации прелестей служит одиночество. Или муж не обращает внимания, или хочется страсти, а ее нет, или еще чего в этом же роде».

Акула пера считает, что Константин Богомолов слишком увлечен своими постановками в Москве, пока его жена путешествует по миру. Миро уверена, если ничего не изменится в браке Собчак, она начнет искать замену мужу.